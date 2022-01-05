Россиянина после праздника доставили до дома волоком
Необычную доставку мужчины до дома после новогоднего празднования заметили на юго-востоке столицы. Ролик выложили в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы (18+)».
На кадрах видно, как неравнодушный мужчина тащит волоком безучастного россиянина за собой, предположительно, с помощью веревки или санок.
Увиденное развеселило комментаторов. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг», — с юмором процитировал популярную детскую песню один из пользователей. Кто-то пошутил, что на видео изображена услуга «Трезвый водитель». «Мужик просто приуныл», — продолжили упражняться в юморе юзеры.
Кого-то обеспокоили выложенные кадры. «Что это? Человек жив?» — заволновалась одна из пользовательниц.
Ранее врачи рассказали, как восстановить силы после новогоднего застолья. Россиянам посоветовали не спать «до упора» и вместо этого прогуляться на свежем воздухе.