Россиянина после праздника доставили до дома волоком

Увиденное развеселило комментаторов. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг», — с юмором процитировал популярную детскую песню один из пользователей. Кто-то пошутил, что на видео изображена услуга «Трезвый водитель». «Мужик просто приуныл», — продолжили упражняться в юморе юзеры.

Кого-то обеспокоили выложенные кадры. «Что это? Человек жив?» — заволновалась одна из пользовательниц.

Ранее врачи рассказали, как восстановить силы после новогоднего застолья. Россиянам посоветовали не спать «до упора» и вместо этого прогуляться на свежем воздухе.