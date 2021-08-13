Россиянина заставили демонтировать туалеты в квартире
Жильцы дома на юго-востоке Москвы пожаловались в Мосжилинспекцию на незаконную перепланировку трехкомнатной квартиры. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
В ходе проверки специалисты обнаружили четыре подсоединенных к коммуникациям санузла. Инспекторы обязали демонтировать унитазы и привести помещение в первозданный вид.
Отмечается, что указанная квартира принадлежит четырем собственникам, которые самовольно распланировали помещение, демонтировав старые и установив новые перегородки и дополнительные санузлы.
В результате трехкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии.
Ранее в августе сообщалось, что жильцы одного из многоквартирных домов в Митино превратили свой чердак в общественную кладовку, а теперь отстаивают в суде ее право на существование.
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