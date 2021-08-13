Россиянина заставили демонтировать туалеты в квартире

Жильцы дома на юго-востоке Москвы пожаловались в Мосжилинспекцию на незаконную перепланировку трехкомнатной квартиры. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В ходе проверки специалисты обнаружили четыре подсоединенных к коммуникациям санузла. Инспекторы обязали демонтировать унитазы и привести помещение в первозданный вид.