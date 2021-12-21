Россиянину пригрозили уголовным делом за рассылку интимных фото жены

36-летнему россиянину грозит уголовное дело за рассылку интимных фото жены знакомым. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

22-летняя супруга злоумышленника обратилась в отделение полиции в Москве, сообщив, что недавно они с мужем решили развестись и уже два месяца живут отдельно. От друзей семьи пострадавшая узнала, что мужчина втайне от нее распространяет ее снимки среди знакомых. При этом девушка не смогла добиться объяснений от супруга по поводу мотивов его действий.

«Каких-то требований мужчина не выдвигал, пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Светлана считает, что Сергей тем самым унизил и оскорбил ее и просит полицию провести проверку в отношении мужчины», — уточнили в правоохранительных органах.

Для защиты чести и достоинства девушка наняла адвоката. Мужчине грозит обвинения по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК России. Если станет известно, что супруг шантажировал жену перед отправкой фото, то преступление также попадает под статью 163 УК России («Вымогательство»).

Ранее 19-летняя вебкам-модель из Москвы пожаловалась в полицию из-за шантажиста, который угрожал разослать ее интимное видео знакомым и потребовал деньги.