Россиянка дала объявление о поиске квартиры и рассмешила пользователей сети

В комментариях начался ажиотаж. Кто-то просил обязательно «показать фото красавца», кто-то сразу возмутился и заявил, что Плющенко до сих пор молод, так что так описывать других людей рано. Еще одна пользовательница прямо заявила: «Вы так говорите, как будто молодой Плющенко — это что-то красивое». Женщину тут же уверили, что вживую фигурист симпатичнее, чем на экране или на фото.

Другие комментаторы подтвердили, что найти квартиру в районе стало очень сложно. Но тут же нашлось двое москвичей, предложивших женщине пару «однушек» в шаговой доступности от метро по невысокой для Москвы цене.

На днях москвичей развеселило другое объявление, найденное на северо-западе столицы. Москвичка случайно увидела, сфотографировала и поделилась в сети плакатом, написанным от лица «жабок». Нарисованные лягушки передавали каждому, кто их видел, послание: «У тебя все получится!».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!