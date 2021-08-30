Россиянка дала объявление о поиске квартиры и рассмешила пользователей сети
Жительница столицы попросила у москвичей помощи для своего брата. Он никак не может найти съемную квартиру. Объявление появилось в Facebook-группе «Марьино. Соседи» и рассмешило пользователей сети.
По словам автора поста, ее брат уже два месяца безуспешно пытается найти «однушку» рядом с метро «Марьино» или «Братиславская». Она решила описать молодого человека, чтобы потенциальным арендодателям было проще с ним познакомиться. Женщина рассказала, что ее брат любит спорт, не имеет вредных привычек и домашних животных, а также не хочет менять район на центр города. «Скучно с ним стало жить, пора отпускать», — заявила автор поста и добавила одну деталь. По ее уверениям, ее брат похож на молодого Евгения Плющенко.
В комментариях начался ажиотаж. Кто-то просил обязательно «показать фото красавца», кто-то сразу возмутился и заявил, что Плющенко до сих пор молод, так что так описывать других людей рано. Еще одна пользовательница прямо заявила: «Вы так говорите, как будто молодой Плющенко — это что-то красивое». Женщину тут же уверили, что вживую фигурист симпатичнее, чем на экране или на фото.
Другие комментаторы подтвердили, что найти квартиру в районе стало очень сложно. Но тут же нашлось двое москвичей, предложивших женщине пару «однушек» в шаговой доступности от метро по невысокой для Москвы цене.
На днях москвичей развеселило другое объявление, найденное на северо-западе столицы. Москвичка случайно увидела, сфотографировала и поделилась в сети плакатом, написанным от лица «жабок». Нарисованные лягушки передавали каждому, кто их видел, послание: «У тебя все получится!».
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