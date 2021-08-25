Загадочное послание «от жабок» развеселило россиян

В московском районе Сокол заметили загадочное объявление, составленное «от жаб». Снимок послания выложила пользовательница сети в районной группе на Facebook.

На плакате нарисованы лягушки и размещен текст следующего содержания: «Жабки говорят, что у тебя все получится. Жабки в тебя верят. И ты в себя верь». Сообщение украшено рисунками маленьких земноводных и изображениями сердец и звезд. Автор поста назвала плакат «милым и обнадеживающим».

Россиян развеселил трогательный рисунок. «Чудесно», «Прелесть», «Очень смеялись!» — оставили комментарии пользователи сети. Кто-то предположил, что в районе много лягушек, и автор послания мог сделать к этому отсылку. Одна из юзерш с юмором заявила, что всем необходима поддержка «жабок». «Сначала говорят, что получится, получается, а потом душат», — пошутил один из подписчиков, намекая на известное выражение.

Ранее москвичей заинтересовали одинаковые изображения котов, встречающиеся в разных районах Москвы. По словам одного из комментаторов, рисунки животных оставляет один и тот же уличный художник.

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