Россиянка дала совет по борьбе с телефонными мошенниками

По ее словам, на днях ей позвонила якобы сотрудница МВД, которая заявила, что женщине на почту выслали повестку и теперь ей необходимо явиться в отделение. О том, в какое отделение и зачем, лжесотрудница МВД сообщить не смогла, поэтому россиянка сразу же догадалась, что имеет дело с аферисткой. Москвичка ответила, что находится в другой стране и явиться по этой причине никуда не сможет, а представившаяся сотрудницей органов женщина, судя по всему, ее обманывает. Тогда звонившая разозлилась и сказала, что в случае, если автор топика не явится в отделение, то по ее адресу приедет наряд полиции. «Я сказала, что жду с нетерпением, так как мужчины с оружием — моя слабость. Но шутки шутками, а наглость и самоуверенность впечатляют. Понимая, что развод не удается, она до последнего хамским голосом продолжала настаивать на своем. А уверенность очень сильно действует на людей, многие начинают думать, что действительно звонят из МВД. Не верьте и убедите близких, чтобы просто бросали трубки и не вступали в разговор, иначе это может очень плохо закончиться», — резюмировала она.

В комментариях женщина уточнила, что сам факт информирования о явке в отделение не опасен, однако мошенники обычно начинают развивать диалог. Сначала они заявляют, что являются сотрудниками полиции, после чего сообщают о якобы попытке снятия денежных средств со счетов, начиная выманивать из человека деньги. Многие пострадавшие переводили таким образом свои деньги на счета реальных аферистов.

«Мне позвонили, я говорю: "Товарищ майор, идите на х**". Он как закричит: "Нас здесь целый отдел!" А я отвечаю: "Вот-вот, всем отделом беритесь за руки и идите". Больше не беспокоят. Видимо, выполнили мою команду быстро и весело», «Мужу звонили якобы с Петровки и говорили: "Такая-то сякая-то сейчас по доверенности обчищает ваши счета". А муж в ответ: "О! А есть счета?"», «Два раза уже звонили следователи. Грозные. А дня два назад звонили из отдела экономических преступлений», — поделились своими историями юзеры.

Ранее адвокат Валентин Карелин рассказал россиянам о правилах для банков, которые запрещают выдавать кредиты взволнованным людям, выявляя таким образом жертв мошенников.