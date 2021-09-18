Россиянка дважды нашла гвозди в колесе авто и заподозрила «заколдованное место»

Россиянка пожаловалась в сети на гвозди, которые она дважды находила в колесе своего автомобиля на улице Красина в центре Москвы. Свою жалобу водитель оставила в районной Facebook-группе «Соседи.Пресня».

«Дважды по утрам обнаруживала гвоздь в заднем правом колесе. Хочу понять, это стечение обстоятельств и у нас в районе гвозди валяются на дороге или там место такое заколдованное?» — заподозрила автор поста.