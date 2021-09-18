Россиянка дважды нашла гвозди в колесе авто и заподозрила «заколдованное место»
Россиянка пожаловалась в сети на гвозди, которые она дважды находила в колесе своего автомобиля на улице Красина в центре Москвы. Свою жалобу водитель оставила в районной Facebook-группе «Соседи.Пресня».
«Дважды по утрам обнаруживала гвоздь в заднем правом колесе. Хочу понять, это стечение обстоятельств и у нас в районе гвозди валяются на дороге или там место такое заколдованное?» — заподозрила автор поста.
Одна из подписчиц предположила, что инциденты с гвоздями могут быть делом рук работников местного шиномонтажа. Многие интернет-пользователи отметили, что помочь найти злоумышленников должны городские камеры видеонаблюдения. «Камеры есть на домах, надо с полицией работать, чтобы найти и наказать "убийц"», — написала местная жительница.
Ранее в июле сообщалось о том, что стихийная парковка жителей ЖК «Триколор» на обочине проезжей части в Ростокине разозлила россиян. Снимки машин, выставленных в ряд вдоль дороги, появились в сети.
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