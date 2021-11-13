Россиянка на удаленке решила найти друзей и развеселила пользователей сети

Жительница Москвы дала объявление в Facebook-группе о поиске друзей, так же, как и она, работающих в удаленном формате. Своей публикацией она развеселила подписчиков сообщества и побудила к соседской встрече.

Женщина предложила всем находящимся в поиске друзей соседям собраться в специальном чате, чтобы найти общие темы для обсуждений и интересы, после чего встретиться вживую. «Я одичала на постоянной удаленке. Хочу найти таких же диких удаленщиков и встретиться», — написала она. Соседи автора поста в комментариях изъявили желание общаться в реальности, отметив, что подобную соседскую вечеринку уже организовывали несколько лет назад. Некоторые подписчики сообщества добавили, что из-за эпидемиологической ситуации в городе любой выход из дома ощущается, как праздник.

«О да! Удаленка за более чем полтора года достала. В кафе с подругой собираюсь, как на званый ужин», «А я могу спеть на вашей вечеринке, романсы и хорошую советскую попсу», — написали юзеры. Среди подписчиков паблика оказалось много людей, нуждающихся в живом общении и встречах. Все они работают в разных профессиональных сферах.

Ранее стало известно, что в Москве работодателей оштрафуют за отказ переводить сотрудников на удаленку.