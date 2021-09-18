Россиянка нашла самый «питерский» подъезд Москвы

«Мы вышли гулять, прошлись по любимым, родным "точкам". Дошли, конечно, и до прекрасной — первой в некогда пригородном городке Лосиноостровске (Бабушкин) — "многоэтажки". И вдруг вместе с початым арбузом открылось окно возможностей — то есть дверь в подъезд (или, если совсем по-питерски, в парадную)», — написала автор поста.

По ее словам, вся композиция напоминает декорации к фильму «Покровские ворота».

Ранее в сентябре сообщалось о том, что действия маляров, нанятых управляющей компанией для косметического ремонта подъездов в Москве, возмутили россиян. Жалобу на слишком яркие и раздражающие цвета стен здания в Хамовниках опубликовали в сети. В комментариях один из москвичей заявил, что «"Жилищник" покупает по тендеру самые дешевые краски и красит».

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