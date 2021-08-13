Россиянка нашла уснувшего на капоте авто мужчину и повеселила пользователей сети

Москвичка нашла на капоте машины спящего мужчину. Фото задремавшего россиянина развеселило пользователей сети. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».

Пользовательница рассказала, что обнаружила мужчину на улице Анохина. Она отметила, что тот крепко спал, пах алкоголем и не реагировал на зов и прикосновения. Женщина попросила хозяина автомобиля обратить внимание на произошедшее.

Фото и комичность ситуации повеселили комментаторов. Некоторые сравнили мужчину с котами, которые приходят греться на капот. «Возможно, он и есть хозяин», — пошутил один из юзеров. Кто-то заметил, что даже завидует спящему. Нашлись те, кто обеспокоились состоянием мужчины и спросили, точно ли тот спит. Автор поста заверила сомневающихся, что пьяный был «живым и теплым».

Позже появилась информация о том, что спящий исчез с места случившегося. «Машина цела, но сильно залапана», — сообщила автор и выразила надежду, что у мужчины все в порядке.

Ранее москвичи пожалели спящего на лавке курьера в спальном мешке. Пользователи сети предположили, что доставщику «холодно и одиноко».

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