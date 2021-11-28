Россиянка назвала способ попасть внутрь странного дома в центре Москвы

Жительница Москвы написала в группе в Facebook инструкцию, как попасть внутрь старинного дома, расположенного в центре города, недалеко от станции метро «Полянка».

Россиянка объяснила, что во время прогулки случайно обнаружила удивительный дом. Немного позже ей встретился его хозяин, и она спросила, можно ли ей как-то разглядеть здание со всех сторон. «Он ответил, что можно, объяснив, что на калитке есть почтовый ящик, куда нужно кинуть записку с объяснениями. В записке надо указать, кто вы, что вы и чего вы здесь забыли, а также номер и своего мессенджера. Он изучает вас и приглашает чай», — написала москвичка, уточнив, что строение расположено по адресу: 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1.

Подписчики сообщества удивились тому, что это здание — жилое. Многие из них признались: думали, что там расположен офис какой-нибудь организации. «Интересный дом какой. Даже ничего не зная, разглядывала бы и разглядывала», «Какой гостеприимный хозяин! Удивлена его находчивостью и расположению к интересующимся его домом», «Люблю этот дом! Необычный, будто из сказки», — прокомментировали юзеры.

Ранее деревянная постройка с огородом в центре столицы привлекла внимание пользователей сети. «Сохранить этот оазис удалось чудом и с большим трудом», — написала под фото автор топика.