В центре Москвы обнаружили деревянный дом с огородом

Деревянная постройка с огородом в центре столицы привлекла внимание пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Просто оказалась в нужном месте. Случайно мимо проходила. Сохранить этот оазис удалось чудом и с большим трудом», — написала под фото автор топика. Женщина уточнила, что необычный домик находится в саду при Доме Мельникова в Кривоарбатском переулке.

«Очаровательно», «Класс!», «Живая жизнь», — оценили публикацию комментаторы. Некоторые обратили внимание на рукомойник с ведром и тазом — пользователи сети сочли эту деталь особенно трогательной.