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В центре Москвы обнаружили деревянный дом с огородом

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В центре Москвы обнаружили деревянный дом с огородом
Фото: страница «Москва моя» на Facebook

Деревянная постройка с огородом в центре столицы привлекла внимание пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Просто оказалась в нужном месте. Случайно мимо проходила. Сохранить этот оазис удалось чудом и с большим трудом», — написала под фото автор топика. Женщина уточнила, что необычный домик находится в саду при Доме Мельникова в Кривоарбатском переулке.

«Очаровательно», «Класс!», «Живая жизнь», — оценили публикацию комментаторы. Некоторые обратили внимание на рукомойник с ведром и тазом — пользователи сети сочли эту деталь особенно трогательной.

В центре Москвы обнаружили деревянный дом с огородом

Фото: страница «Москва моя» на Facebook

Один из юзеров рассказал, что видел похожую постройку в переулках Полянки. «Деревянный двухэтажный домик под офисы, со своей территорией. Мангал, беседка, шашлыки», — поделился мужчина. В комментариях подобные здания назвали «жемчужинами Москвы».

Ранее фото деревянного дома в 1-м Голутвинском переулке восхитило москвичей. Пользователи сети заявили, что строение ассоциируется с «сельской идиллией в мегаполисе».

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