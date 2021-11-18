В центре Москвы обнаружили деревянный дом с огородом
Деревянная постройка с огородом в центре столицы привлекла внимание пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».
«Просто оказалась в нужном месте. Случайно мимо проходила. Сохранить этот оазис удалось чудом и с большим трудом», — написала под фото автор топика. Женщина уточнила, что необычный домик находится в саду при Доме Мельникова в Кривоарбатском переулке.
«Очаровательно», «Класс!», «Живая жизнь», — оценили публикацию комментаторы. Некоторые обратили внимание на рукомойник с ведром и тазом — пользователи сети сочли эту деталь особенно трогательной.
Фото: страница «Москва моя» на Facebook
Один из юзеров рассказал, что видел похожую постройку в переулках Полянки. «Деревянный двухэтажный домик под офисы, со своей территорией. Мангал, беседка, шашлыки», — поделился мужчина. В комментариях подобные здания назвали «жемчужинами Москвы».
Ранее фото деревянного дома в 1-м Голутвинском переулке восхитило москвичей. Пользователи сети заявили, что строение ассоциируется с «сельской идиллией в мегаполисе».