Россиянка назвала строителей фашистами и возмутила пользователей сети

Россиянка пожаловалась на ночной шум от строительства жилого комплекса West Garden на западе Москвы. Об этом она написала в районной Facebook-группе «За Раменки!».

«Обыкновенный фашизм. Забрано право на ночной сон. В сон забиваются сваи подрядчика, почти беспрерывно гудит нечто, похожее на гигантскую дрель», — написала москвичка.

Местные жители, многие из которых также недовольны шумными ночными работами на стройке, возмутились сравнением рабочих с фашистами.