Россиянка назвала строителей фашистами и возмутила пользователей сети
Россиянка пожаловалась на ночной шум от строительства жилого комплекса West Garden на западе Москвы. Об этом она написала в районной Facebook-группе «За Раменки!».
«Обыкновенный фашизм. Забрано право на ночной сон. В сон забиваются сваи подрядчика, почти беспрерывно гудит нечто, похожее на гигантскую дрель», — написала москвичка.
Местные жители, многие из которых также недовольны шумными ночными работами на стройке, возмутились сравнением рабочих с фашистами.
«Приравнивать нарушение закона застройщиком к фашизму — это не образность и даже не бабская истеричность, а девальвация фашизма и его преступлений», — написала жительница Раменок.
В то же время нашлись и те, кто посчитал такое сравнение уместным. «Не переживайте за девальвацию, это слово направо и налево употребляется на наших телевизионных политических шоу в самых неожиданных контекстах. А тут прямая связь с качеством жизни и ее сокращением. Чем не геноцид?» — задалась вопросом юзер.
Ранее, 18 августа, россиянка пожаловалась на чрезмерно яркий свет, исходящий из квартиры в многоэтажке напротив ее дома на западе Москвы. Соседи откликнулись на пост местной жительницы в социальной сети. В комментариях некоторые отметили, что приняли яркий свет за пожар.
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