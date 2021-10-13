Россиянка не смогла выгнать арендатора из своей квартиры

Жительница подмосковных Химок не может выгнать квартиранта, которому сдала в аренду свое жилье на время отпуска. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает «Life.ru».

По данным источника, это единственная жилплощадь пенсионерки, и из-за действий недобропорядочного мужчины ей теперь негде жить. Уточняется, что срок договора аренды жилья уже истек, и мужчина должен был покинуть квартиру, однако на сегодняшний день он не собирается съезжать.

Арендатор вопреки правилам снятия жилья завел животное, сломал холодильник, отказывается платить счета по коммунальным платежам, а также заблокировал хозяйку квартиры и ее родственников во всех социальных сетях и мессенджерах. Когда на помочь пожилой женщине пришли ее родные, хулиган ранил ее супруга, а также толкнул дочь. В отношении самой хозяйки помещения он так же применял физическую силу: нанес удар в лицо, после чего поломал очки.