Россиянка не смогла вылететь в США из-за долга в шесть копеек

Москвичку Анну Дозорцеву не выпустили в США по бизнес-визе из-за непогашенного долга в шесть копеек. Россиянка заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что проверила перед вылетом налоговые и судебные задолженности.

Дозорцева рассказала, что собиралась в деловую поездку в штат Северная Каролина вместе с коллегой. В мобильном приложение «Госуслуги» и на портале nalog.ru женщина убедилась в том, что у нее нет неоплаченных долгов. Россиянка приехала в аэропорт за три часа до вылета, накануне сдав ПЦР-тест.

На паспортном контроле москвичке сообщили, что ей необходимо задержаться. Через некоторое время к ней подошла старшая смены и сообщила, что Дозорцева не может выехать из России из-за задолженности на транспортный налог.

«Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере», — поделилась россиянка. Система в аэропорту действительно показала, что у нее есть неоплаченная задолженность на сумму менее десяти копеек и предоставила контакты судебного пристава, наложившего запрет.

Дозорцева начала звонить по указанному номеру, однако ей не ответили. Через несколько часов ее коллега улетела в США одна. Женщина отметила, что пока не может дозвониться в налоговую службу и связаться с приставами. Дозорцева планирует обжаловать штраф и начать юридическое разбирательство. Россиянка отметила, что часто выезжает за границу и не хочет повторения подобных ситуаций.

Ранее управляющая компания в Подмосковье обманом пыталась взыскать долги за коммунальные платежи. Жильцам отправляли поддельные письма с требованием возместить средства.