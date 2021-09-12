В Подмосковье управляющая компания обманом пыталась взыскать долги за коммуналку

Жильцы действительно не платили управляющей компании с 1 марта 2019 года по 1 января 2020. Дело в том, что организация в тот период не числилась в реестре лицензий ГЖИ Подмосковья.

На тот момент в платежках значилась другая компания. Жильцы опасаются, что после уплаты одной компании взыскать средства попытается и вторая. Из-за подделки писем граждане пожаловались на управляющую компанию в следственный комитет.

В августе москвичка рассказала об уловке управляющей компании при взыскании долга по квартплате. В 2017 году УК повысила плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) якобы на основе решения общего собрания собственников квартир. Женщина полгода пыталась отстоять прежний тариф, однако в результате согласилась платить по новым ценам взамен на обещание компании не взыскивать накопившиеся долги.

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