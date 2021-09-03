Россиянка обнаружила на даче чужой автомобиль и обратилась за помощью

Интернет-пользователи порекомендовали москвичке обратиться в полицию.

Также поступило предложение оставить транспортное средство себе и сдать его на металлолом.

«В металлолом, по нынешним ценам это подарок, около 20 тысяч рублей», — написал один из комментаторов.

В итоге женщина вызвала участкового. Полицейский нашел сзади автомобиля номер, по нему органы будут искать владельца. «Теперь жду, когда машину уберут. Внутри оказались старые запчасти. Никакого криминала, слава богу», — успокоилась владелица дачи.

В июле сообщалось о том, что жительница столицы обнаружила на улице в центре Москвы один из «самых народных» автомобилей — раритетный «Запорожец», выставленный владельцем на продажу.

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