Россиянка обнаружила на даче чужой автомобиль и обратилась за помощью
Россиянка два года не была на своей даче, а когда приехала, обнаружила на участке чужой автомобиль. Женщина обратилась за помощью в Facebook-группу «Автомобилисты Москвы».
«Вот представьте. Дача запущенная, очень сильно запущенная, но она ваша. А тут вам подарочек, разбитая чужая машина без передних колес, но зад ее почему-то затянут тентом. Что бы вы сделали?» — написала автор поста.
Интернет-пользователи порекомендовали москвичке обратиться в полицию.
Также поступило предложение оставить транспортное средство себе и сдать его на металлолом.
«В металлолом, по нынешним ценам это подарок, около 20 тысяч рублей», — написал один из комментаторов.
В итоге женщина вызвала участкового. Полицейский нашел сзади автомобиля номер, по нему органы будут искать владельца. «Теперь жду, когда машину уберут. Внутри оказались старые запчасти. Никакого криминала, слава богу», — успокоилась владелица дачи.
В июле сообщалось о том, что жительница столицы обнаружила на улице в центре Москвы один из «самых народных» автомобилей — раритетный «Запорожец», выставленный владельцем на продажу.
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