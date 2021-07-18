В Москве выставили на продажу «самый народный» автомобиль
Жительница столицы обнаружила на улице в центре Москвы один из «самых народных» автомобилей — раритетный «Запорожец», выставленный владельцем на продажу. Фото раритета женщина опубликовала в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook.
«Кочует по улицам района. Ценой не интересовалась», — написала автор фото.
Судя по объявлению, размещенному владельцем автомобиля на лобовом стекле, «Запорожцу» почти сорок лет. Он был выпущен в 1982 году. Подписчики сообщества, прочитав объявление, предположили, что автомобиль не попадал в аварии и никогда не перекрашивался.
Цена раритетного транспортного средства неизвестна.
Ранее были объявлены имена москвичей, получивших последние пять автомобилей, разыгранных среди привившихся от коронавируса горожан.
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