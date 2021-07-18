В Москве выставили на продажу «самый народный» автомобиль

Судя по объявлению, размещенному владельцем автомобиля на лобовом стекле, «Запорожцу» почти сорок лет. Он был выпущен в 1982 году. Подписчики сообщества, прочитав объявление, предположили, что автомобиль не попадал в аварии и никогда не перекрашивался.

Цена раритетного транспортного средства неизвестна.

Ранее были объявлены имена москвичей, получивших последние пять автомобилей, разыгранных среди привившихся от коронавируса горожан.

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