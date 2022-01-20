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Россиянка обвинила футболиста в изнасиловании

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Россиянка обвинила футболиста в изнасиловании
Фото: Globallookpress.com

Россиянка обвинила профессионального футболиста, полузащитника одной из подмосковных команд, в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, девушка сообщила, что спортсмен совершил насильственные действия против нее у московского метро в его автомобиле марки Lexus. Потерпевшая утверждает, что после этого он прогнал ее и уехал.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее менеджера известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в изнасиловании.

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