Россиянка обвинила таксиста в сексуальных домогательствах и показе порно

Жительница Москвы обратилась в полицию, обвинив водителя такси в сексуальных домогательствах и показе порно во время поездки. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам женщины, после того, как она села в такси, водитель сразу начал вести себя неадекватно. «Таксист стал спрашивать, замужем ли я, есть ли у меня незамужние подружки и так далее. Он вел машину очень агрессивно, пересекал сплошные линии, проезжал на желтый и красный сигнал светофора, бесконечно перестраивался. В какой-то момент он мне заявил: "Как жалко, что вы замужем — я бы вас ***"», — рассказала пострадавшая. Также, по ее словам, на планшете мужчины, закрепленном на приборной панели автомобиля, во время поездки был включен порнофильм.

Россиянка пытается через правоохранительные органы добиться увольнения таксиста, так как боится за молодых девушек, которые могут сесть в машину к неадекватному мужчине. «Я тетка взрослая, рожавшая, меня этим не удивишь. Меня пугает, что будет с психикой детей-подростков, если они с таким столкнутся», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что почти половина таксистов в Москве оказались иностранцами с национальными правами.