Россиянка объявила о поиске попутчиков на работу и повеселила пользователей сети

Жительница московского района Сокол выложила объявление о поиске попутчиков на работу и развеселила россиян. Пост юзерши опубликовали в группе для местных жителей на Facebook.

Женщина пошутила, что после полутора лет удаленки ей приходится каждый день ездить в офис «одетой». Юзерша сообщила, что ищет человека, которому было бы удобно возить ее в район Даниловской мануфактуры. «Могу молча сидеть работать, могу развлекать беседой», — подчеркнула пользовательница сети.

Комментаторов развеселило упоминание про одежду девушки. «Такой стаж "безштаношности" ни для кого не прошел даром», — пошутила одна из подписчиц. Другая юзерша вспомнила, как однажды приехала в офис после работы из дома и автоматически начала снимать джинсы. «Вовремя вспомнила, что это не дом, тут работают в одежде», — поделилась курьезом женщина.

Нашлись те, кто согласился помочь автору поста добраться до работы — одна из подписчиц предложила забирать женщину в районе Строгино.

Ранее москвичи осудили объявление о поиске консьержа в одной из районных групп Крылатского. Пользователей сети возмутил семидневный график работы и предлагаемая зарплата.

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