Россиянка отдала гадалке 30 миллионов рублей за снятие порчи

Жительница Москвы в течение трех лет пользовалась услугами гадалки. В общей сложности она заплатила ясновидящей более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что пострадавшая несколько лет назад вышла на пенсию. Ее муж — бывший главный инженер конструкторского бюро «Туполев», которое занимается разработкой и производством самолетов. Мужчина успел заработать на предприятии крупную сумму денег, которая хранилась дома у супругов. Эти средства в тайне от мужа пенсионерка тратила на услуги гадалки.

Спустя несколько лет работы с гадалкой, заявительница начала ощущать в своей квартире чье-то присутствие: у нее пропали ключи от дома и дачи, кто-то портил мебель и другое имущество. Примечательно, что муж пенсионерки ничего подобного не замечал.

Подумав, что гадалка ее обманула и хочет дополнительно отобрать всю ее недвижимость, женщина направилась в полицию. В этот момент бывший инженер-конструктор и узнал, что все его сбережения были потрачены на магические обряды.

Ранее гадалка из TikTok, которой жительница Москвы предъявила претензии из-за несбывшихся предсказаний, написав заявление в полицию, сообщила, что впервые слышит об этой ситуации. «А что меня искать? Я ни от кого не прячусь», — отметила она.