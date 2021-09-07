Россиянка открыла в Москве массажный салон и превратила его в бордель

Жительница Подмосковья открыла массажный салон в столичном районе Марьино, а потом превратила его в бордель. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По подозрению в организации притона для занятия проституцией на улице Братиславской задержана 34-летняя женщина. Уточняется, что в салоне она работала диспетчером, принимала звонки от клиентов и информировала их о перечне интимных услуг, которые сотрудницы готовы оказать за определенное вознаграждение.

Вместе с хозяйкой заведения были задержаны три приезжие женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Именно они, по информации правоохранительных органов, оказывали в массажном салоне интимные услуги.

Против владелицы заведения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ее сотрудницы отделались административными протоколами по статье 6.1 КоАП России («Занятие проституцией»).

Ранее бордель под видом массажного салона обнаружили на западе Москвы. Интимные услуги в нем оказывали нелегальные мигранты.

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