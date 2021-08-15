Россиянка отправилась в отпуск и получила штраф от сервиса каршеринга

«Я бы не придала этому значения, если бы не сообщение мне на почту сегодня с утра, что мою задолженность передали коллекторам!!!» — возмутилась автомобилистка.

Москвичка обратила внимание, что получила информацию о штрафе всего два дня назад, и до окончания льготных условий у нее осталось всего пара дней, которые истекают 17 августа. Девушка также пожаловалась, что не смогла через приложение оплатить штраф своей банковской картой с положительным балансом.

В комментариях к посту многие пользователи присоединились к жалобам на сервис. Один из пользователь отметил, что не смог 14 августа оплатить штраф за парковку с двух банковских карточек.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что москвич заметил незапертую машину каршеринга, прокатился на ней и стал фигурантом дела об угоне. Выяснилось, что в момент угона в салоне автомобиля спал пассажир, которого сильно удивила смена водителя.

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