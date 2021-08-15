Россиянка отправилась в отпуск и получила штраф от сервиса каршеринга
Сервис каршеринга выписал москвичке штраф за превышение скорости в период, когда та находилась в отпуске. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
По словам горожанки, штраф в размере 250 рублей ей выписали 17 июля — на тот момент она уже отправилась отдыхать. Еще 100 рублей девушка должна оплатить в качестве комиссии.
«Я бы не придала этому значения, если бы не сообщение мне на почту сегодня с утра, что мою задолженность передали коллекторам!!!» — возмутилась автомобилистка.
Москвичка обратила внимание, что получила информацию о штрафе всего два дня назад, и до окончания льготных условий у нее осталось всего пара дней, которые истекают 17 августа. Девушка также пожаловалась, что не смогла через приложение оплатить штраф своей банковской картой с положительным балансом.
В комментариях к посту многие пользователи присоединились к жалобам на сервис. Один из пользователь отметил, что не смог 14 августа оплатить штраф за парковку с двух банковских карточек.
Ранее, 25 июня, сообщалось, что москвич заметил незапертую машину каршеринга, прокатился на ней и стал фигурантом дела об угоне. Выяснилось, что в момент угона в салоне автомобиля спал пассажир, которого сильно удивила смена водителя.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!