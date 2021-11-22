Россиянка поделилась новым видом мошенничества с покупкой еды

По словам автора топика, россиянин вежливо попросил купить ему еды в магазине «ВкусВилл» на Комсомольском проспекте, объяснив это тем, что его машину эвакуировали, а банковские карты и телефон остались внутри. «Очень приличного вида дяденька с портфелем», — описала мошенника женщина. Пострадавшая отметила, что купила незнакомцу продукты и обменялась с ним телефонами, но денег она не получила.

«А потом я вспомнила, что можно вернуть покупку и получить ее стоимость наличными», — пояснила женщина, отметив, что она очень удивилась такой находчивости мужчины.

Некоторые комментаторы поделились аналогичными историями. Кто-то даже заявил, что видел именно этого мужчину в магазине по указанному адресу. Одна из пользовательниц рассказала, что злоумышленник попросил у нее два салата с креветками на общую сумму 500 рублей. «При этом я понимала, что на 99 процентов это подстава. Но отказать не смогла, добрая», — с юмором отметила москвичка.

«Спасибо, что рассказали. Я всегда считала, что если просят именно еду, а у меня есть возможность ее купить, то нельзя отказывать», — сказала автор топика в комментариях. Некоторые юзеры призвали ее не переживать и считать, что она все равно совершила доброе дело «для высших сил».

Ранее москвичей предупредили о мошеннике, обитающем в районе станции метро «Аэропорт». Там заметили мужчину африканского происхождения, который представляется кубинцем и просит денег на еду.