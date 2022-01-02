Россиянка попросила у Деда Мороза штрафов для хозяев собак, которые не убирают за своими питомцами. Своим желанием она поделилась в Facebook-группе «Чертаново — полезное».

«Дед Мороз, сделай штрафы для любителей собак. Люди, убирайте за своей собакой!» — написала жительница столицы, подкрепив пост видеозаписью с собачьей площадки, на которой она нашла большое количество «отходов от пищеварения».

«Убирать за своими собаками надо. Специальные гигиенические пакеты продаются», — добавила автор публикации в комментариях. «А дальше эти пакеты куда? В общий мусор их по-хорошему нельзя. Нужна служба по утилизации», — ответили ей. Один из пользователей отметил, что организация собачей площадки не подразумевает места утилизации отходов, а это очень плохо, ведь многие люди с собой далеко это не понесут.

Историю в тему вспомнил подписчик интернет-сообщества. Он рассказал о проживающей с ним по соседству семейной паре, «владеющей тремя шнауцерами разного калибра». «Один из них очень агрессивный и бросился на мою супругу, успевшую схватить нашего мопса на руки, чтобы избежать укусов», — рассказал мужчина. В ответ на предложение взять опасное животное на поводок его хозяин назвал жену юзера «собирательницей какашек». «При первой же возможности сфотографирую и выложу этих недоумков, считающих, что убирать за своими собаками — зло», — пообещал житель столицы.

Еще один участник дискуссии отметил, что гадят на улице не только животные. Он посоветовал автору поста присмотреться к обнаруженным кучам: вероятно, половину из них оставили «двуногие».

Ранее в Москве заметили усыпанную реагентами площадку для собак.