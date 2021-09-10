Россиянка потребовала наказать рублем московских вандалов
Жительница Москвы возмутилась местными вандалами и потребовала призвать их к ответственности. Об этом женщина написала в Facebook-группе «Таганка. Любимая». Москвичка заявила, что лучше всего, если тех, кто расписывает стены зданий в районе, накажут рублем.
По словам автора поста, она вместе с сотрудницами ГБУ «Гормост» пыталась оттереть надписи в одном из подземных переходов, но долгое время очистить стены у них не получалось.
«Бесполезно. От постоянного оттирания, уже стерлась полировка гранита. Два года назад сделанный переход. Сейчас он в ужасном виде от этих надписей», — написала женщина. Она потребовала установить в переходе камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать вандалов, а потом находить их и «заставлять оттирать художества». В случае, если отмыть надписи не выйдет, москвичка предложила принудить хулиганов переложить гранит за свой счет.
Комментаторы поделились с автором поста фотографиями своих домов, исписанных граффити, а также рассказали, что вандалы портят стены подъездов и лифты. Правда, к идее выследить их и наказать москвичи отнеслись скептически. По мнению некоторых комментаторов, никто не станет этим заниматься.
Ранее россиян возмутили московские маляры, перекрасившие стены подъездов в нескольких жилых домах в слишком яркие и раздражающие цвета.
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