Россиянка пожаловалась на анонимные угрозы после конфликта с участием мигрантов

Жительница района Богородское пожаловалась на анонимные телефонные угрозы, которые стали поступать ей после конфликта с участием управляющей компании и мигрантов. Подробности россиянка раскрыла в беседе с «Мослентой».

В 2019 владельцы машиномест в районе узнали, что Департамент имущества Москвы, являвшийся собственником всех подземных паркингов, передал их в управление ГБУ «Жилищник» Богородского района. В «Жилищнике», в свою очередь, сфальсифицировали выборы управляющей компании, назначив на ее место ООО «Проект» без проведения голосования собственников.

Жильцы утверждают, что после этого подземные парковки Богородского стали обслуживаться хуже. Кроме того, в районе открылись подпольные автомойки и хостел для мигрантов. К ситуации попытались привлечь внимание журналистов. Однако мигранты заперли на подземной парковке съемочную группу телеканала «Москва 24», приехавшую осветить ситуацию.

Вместе с журналистами запертыми оказались инициативные жители. Одна из них, Наталья Мищанчук, после случившегося обратилась в полицию. Однако в районном отделении ее заявление якобы потеряли. После этого Мищанчук начали звонить неизвестные и пытаться запугать.

«Раздается звонок, номер не определяется. И мужской голос мне говорит, что пора уже прекращать выступать насчет подземных парковок. И если я о своей безопасности не забочусь, то стоит хотя бы о маме подумать», — поделилась женщина. Мищанчук отметила, что подала в местное ОВД заявление об угрозах, однако с ней никто не связался.

Ранее житель Подмосковья переехал в другой район после угроз от соседей. Перед этим они его избили в ответ на просьбу не гонять на автомобиле во дворе.