Россиянка пожаловалась на бегающих по подъезду собак

Жительница юго-востока Москвы пожаловалась на бегающих по подъезду собак, которых ее соседи выпускают из квартиры. Пост о проблеме появился в Facebook-группе «Лефортово».

Россиянка рассказала, что ее соседи, уходя с утра на работу, не закрывают дверь на ключ. Из-за этого в общий коридор выходят собаки, которые начинают «гадить и жить» в подъезде. Женщина отметила, что животные громко лают и бросаются на людей, но при этом не слишком агрессивны. Юзерша добавила, что ее соседи — люди пьющие, и у них дома «ужасный бардак». При этом, по ее словам, какое-то время назад в квартире было двое детей, но сейчас их не видно.

Большинство комментаторов предложили автору поста обратиться к участковому, а в случае его бездействия пожаловаться в прокуратуру. Кто-то посоветовал вызывать оперативные службы и рассказать о том, что в квартире были замечены дети — тогда происходящим могут заинтересоваться органы опеки. Многие назвали поведение хозяев собак безответственным. Некоторые предположил, что соседи автора целенаправленно экономят время на прогулки с животными.

Нашлись те, кто счел проблему несерьезной. «Не бойтесь, домашние собаки никогда не укусят, если вы только не полезете к ним в квартиру и не начнете первой махать руками», — заявила одна из подписчиц. Ей возразили, что психика животных может быть нестабильной и есть собаки, которые нападают на всех подряд.

Ранее жительница Строгино пожаловалась на аналогичную проблему. По словам женщины, у нее в подъезде бродит стая собак. Пользовательница сети отметила, что из-за этого боится выходить из дома.

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