Россиянка пожаловалась на двери в подъезде и вызвала сочувствие в сети

Россиянка пожаловалась, что больше недели назад в ее подъезде демонтировали входную дверь и до сих пор не до конца установили новую. Пост женщины опубликовали в Facebook-группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».

«Что должно произойти, чтобы дверь, наконец, была установлена? Сегодня в нашем подъезде какие-то посторонние личности распивали спиртные напитки... Дальше по программе наркоманы?» — обратилась к управе автор топика.

Пользователи сети женщине посочувствовали и призвали представителей власти обратить внимание на проблему. «Мы с прошлого марта пытаемся сделать удобный выход, вход — они отписываются приказами и буквами», — поделилась своей ситуацией другая местная жительница. Кроме того, автору порекомендовали обратиться в Фонд капремонта Москвы.

«На 2-й Новоостанкинской, 2, вообще снята и выброшена старая дверь, а половина новой (вернее, только ее остов) стоит на улице у подъезда…» — пожаловались подписчики. Некоторые написали, что также столкнулись с проблемами, связанными с ремонтом в доме.

Управа района отреагировала на пост и принесла извинения за доставленные неудобства. Представитель ведомства сообщил, что взял вопрос на контроль и ремонт доделают в ближайшие сроки.

Ранее россиянин пожаловался, что после капремонта на входную дверь в подъезде не установили ручку. Пользователи сети дали мужчине советы.