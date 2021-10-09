Россиянка пожаловалась на крыс в московском парке и насмешила пользователей сети
Жительница северо-запада Москвы пожаловалась на крыс, свободно бегающих по Петровскому парку. Об этом она написала в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.
«Живут в норах, питаются отходами из урн. Рядом скамейки, где сидят люди и гуляют дети… А если укусят?» — выразила свои опасения москвичка.
Некоторые подписчики сообщества начали подшучивать над автором поста. «Да ужас! Бедные крысы! Что же с ними будет, если их укусят дети?», «Вы еще под люки не заглядывали! Там вообще черепашки-ниндзя живут!», «Ребенок должен быть очень ловкий, смелый и быстрый, чтобы его укусила крыса», — писали пользователи в комментариях.
Но большинство отметило, что крыс можно встретить практически в любом московском парке и многих дворах. В росте числа грызунов юзеры винят пенсионерок и детей, подкармливающих птиц. По мнению подписчиков сообщества, большинство еды, оставленной на улице, достается именно крысам. При этом участники группы выразили опасение, что попытка вытравить грызунов приведет к гибели других животных, в том числе собак и кошек, которые могут случайно съесть отраву.
Несколько пользователей утверждали, что крысы — всего лишь часть экосистемы, а потому безвредны для человека. Им возразили, что грызуны были и остаются переносчиками множества инфекций, в том числе смертельно опасных.
Ранее сотрудники одного из столичных кафе решили вытравить крыс на территории вокруг заведения. Люди оставили в норах отраву, но ее съела собака, после чего скончалась. Ее хозяйка обратилась в полицию.