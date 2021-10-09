Россиянка пожаловалась на крыс в московском парке и насмешила пользователей сети

Жительница северо-запада Москвы пожаловалась на крыс, свободно бегающих по Петровскому парку. Об этом она написала в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

«Живут в норах, питаются отходами из урн. Рядом скамейки, где сидят люди и гуляют дети… А если укусят?» — выразила свои опасения москвичка.

Некоторые подписчики сообщества начали подшучивать над автором поста. «Да ужас! Бедные крысы! Что же с ними будет, если их укусят дети?», «Вы еще под люки не заглядывали! Там вообще черепашки-ниндзя живут!», «Ребенок должен быть очень ловкий, смелый и быстрый, чтобы его укусила крыса», — писали пользователи в комментариях.