Россиянка пожаловалась на любителей фейерверков и осталась без поддержки в сети

По словам москвички, из-за громкого шума от хозяев сбежали корги и той-терьер. Собаки знали команды, но, испугавшись грохота и световых вспышек, перестали слушаться людей. К поискам питомцев хозяева привлекли собаководов из районных чатов, собаки нашлись. «Давайте же будем адекватнее друг к другу. Как бы не Новый год еще!» — закончила свой рассказ автор поста.

Большинство комментаторов не поддержало женщину. Подписчики сообщества заявили, что вина за то, что собаки сбежали, лежит полностью на их хозяевах. Пользователи сети обратили внимание автора поста на то, что салют запускался в вечернее, но не в ночное время, и люди, решившие устроить себе праздник, имели на это полное право. «Салют — это прекрасно! Москва — город для людей, а не для собак», — писали в комментариях.

Также множество жителей района напомнили автору истории, что в городе собак необходимо выгуливать на поводке. «А собак на поводке не пробовали водить? Не салют, так любой другой адский звук будем запрещать?», «Собаки в городе должны быть на поводке все же. Ситуации могут быть разные: салют, клаксон машины — что угодно. Но в такой ситуации прежде всего виноват владелец собаки. Так что призыв прежде всего к нему», — написали подписчики сообщества.

Ранее россиянка получила выговор за то, что, увидев на улице азиатскую семью, чью дочь только что сбила машина, не стала вызывать полицию. Пользователи сети также сочли пострадавших в аварии мастерами автоподстав.

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