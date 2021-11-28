Россиянка пожаловалась на неадекватного молодого отца

Жительница московского района Коммунарка пожаловалась в соцсетях на неадекватного молодого отца, который странно себя вел по отношению к собственному ребенку.

По ее словам, на улице Александры Монаховой она увидела мужчину, который, выходя со станции метро, катил вперед себя коляску с полуторагодовалым ребенком. «Он выходил из тяжелых дверей коляской вперед. Ребенок своими тонюсенькими детскими ножками "открывает" эту самую дверь, которая в любой момент могла со всей силы разлететься от ветра, как это обычно бывает», — уточнила она. Далее, продолжает россиянка, мужчина купил ребенку сладкую газировку и сел с ним в автобус, где дал сыну банку с напитком для самостоятельного питья. В результате тряски транспорта газировка разлилась на одежду ребенка.

«Дальше мы одновременно вышли на остановке, и пока все люди спокойно ждали, зеленого света, молодой человек решил поступить более умным образом и перебежать дорогу на красный цвет. С ребенком. Вы хотя бы перед тем, как рожать, научитесь за хомячком приглядывать, горе родители», — резюмировала она.

Пользователи сети, в свою очередь, осудили женщину за подобную слежку за незнакомым человеком. «Вы бы до постели доследили — вдруг он и там что-то неправильно делает. А вообще, закон Дарвина никто не отменял. Не переживайте так за неопытных владельцев "хомячков", как вы изволили высказаться», «Так, а почему вы замечание не сделали папашке? Или мы тут всех только в чате полоскать будем?» — прокомментировали они.

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