Россиянка пожаловалась на обманувшую ее бабушку мошенницу и получила совет

Однако, по словам москвички, никакой задолженности у ее родственницы нет. Об этом ей сообщили в МФЦ в ответ на соответствующий запрос. Женщина добавила, что ее бабушка успела подписать документ о передаче денег и отдала свои средства аферистам. В документе, по ее словам, написано «непонятно что».

Пользователи сети посоветовали россиянке обратиться в полицию, так как там могут поднять записи с городских видеокамер.

«Заявку в полицию и одновременно в ЕРЦ об ограничении сделок с недвижимостью без личного присутствия. И надо дожимать участкового, так как записи с камер автоматически удаляются через несколько дней», — уточнили юзеры.

Ранее москвичка, испугавшись опасного соседского балкона, который вот-вот разрушится, обратилась к пользователям сети за помощью. Ей порекомендовали договориться с соседями и направить сразу несколько писем в городские службы, чтобы решить проблему. Также ей посоветовали обратиться в МЧС или добиться демонтажа балкона за счет его владельца.

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