Россиянка пожаловалась на потоп в подъезде после включения отопления

Женщина рассказала, что в доме несколько месяцев идет капитальный ремонт, однако активные работы подрядчик начал только в сентябре. «Успели поменять батареи отопления, и они все потекли. Остальные работы обещают закончить к ноябрю вместо сентября», — пожаловалась россиянка. Подписчица отметила низкое качество ремонта и попросила совета у пользователей сети.

Руководство сообщества призвало Департамент капитального ремонта Москвы обратить внимание на ситуацию. Официального ответа от ведомства пока не поступало.

Ранее житель центра Москвы пожаловался на ночующих в подъезде бомжей и нелегальный хостел в доме. Мужчина рассказал, что бездомные приходят в здание почти каждую ночь, оставляя в лифте и на лестнице «горы кала и мочи», однако полиция не реагирует на проблему. Пользователи сети порекомендовали юзеру обратиться в прокуратуру.

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