Россиянка пожаловалась на припаркованную у подъезда иномарку и получила совет

Жительница столицы в Facebook-группе Обручевского района пожаловалась на владельца припаркованной почти на пороге подъезда иномарки. Россиянка обратилась к участникам сообщества с вопросом, как можно повлиять на ситуацию.

Первым делом москвичке посоветовали обратиться в ГИБДД, потому что подобная парковка нарушает правила, а также договориться с дворником, чтобы сразу вызывал сотрудников ведомства, если владелец иномарки не изменит своим привычкам.

Другие комментаторы возразили, что так можно добиться только конфликта с соседом, но не решения вопроса, и предложили просто обсудить ситуацию с самим автовладельцем.

Ряд пользователей поделился собственным опытом борьбы с нарушителями правил парковки. Кто-то подавал заявления в полицию, акцентируя внимание на том, что такое поведение автовладельца ставит под угрозу жизнь и здоровье других жильцов — к подъезду не может пробраться скорая помощь. Другие комментаторы предложили обратиться в управляющую компанию и попросить поставить около дверей ограждающие столбики.

Но большинство пользователей порекомендовали автору поста действовать старыми народными средствами. «Яйцо ему подложить!», «Пшена на капот», «Был у нас такой персонаж. Я ему аккуратно мусор на машину выкладывала. Через три дня перестал ставить», — писали участники группы. Другие фолловеры возразили, что такие действия являются хулиганством и также влекут за собой ответственность.

Ранее жители столицы заметили послание, оставленное на автомобиле, припаркованном в одном из столичных дворов. Пользователи сети так и не смогли сойтись во мнениях, была это месть или реклама.