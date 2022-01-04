Россиянка пожаловалась на расплодившихся в доме странных жуков и получила совет

В Facebook-группе «Речной вокзал и окрестности» россиянка пожаловалась на расплодившихся у нее дома странных жуков и получила советы от пользователей сети, как от них избавиться.

«Вот напасть у меня непонятная: я их уксусом, а они лезут откуда-то», — поделилась женщина. Она добавила, что приметила насекомых еще летом, но тогда их было немного. «Я внимания не обращала, ведь в это время года всегда из окна летит что-то. Но зимой они расплодились! Тут два вида, как я поняла: похожие на ос — мелкие, как игольное ушко, и жучки побольше», — пояснила рассказчица.

Пользователи посоветовали ей различные средства, которые в свое время выручили их от подобной беды. «Я летом купил средство от муравьев в синем аэрозольном баллоне. Уничтожает всех насекомых наповал. Рекомендую», — написал один из них. Мужчина добавил, что с ним проживает два кота, и им жидкость не причинила вреда. «Она действует практически сразу, за 10-15 минут. В это время можно кошек в другой комнате подержать, а потом промыть место водой или моющим средством. А та часть, что останется в щелях за плинтусами, продолжит работать», — объяснил он. «Купите спрей от насекомых и обрызгайте окна. Можно использовать тот, что для собак, от блох и клещей. Помогает на 100 процентов», — посоветовал другой юзер.

Многие подписчики интернет-сообщества рассказали, что видели подобных насекомых и у себя дома. Некоторые из них посоветовали несколько раз перепроверить крупы, так как у них такие нежданные гости завелись именно там. «По приезде домой после нескольких месяцев отсутствия я обнаружила в квартире жесткокрылых жучков. Перерыла все закрома. Источник оказался в иван-чае. Были они и в специях открытых. Как только их повыбрасывала все зараженное, насекомые исчезли. Без всякой химии. Заодно генуборку шкафчиков сделаете», — поделилась личным опытом россиянка.

Ранее россиянка пожаловалась на вылезающих из новогодней елки насекомых.