Россиянка пожаловалась на вылезающих из новогодней елки насекомых. Под ее постом в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская», подкрепленным фото, пользователи сети высказали самые разные предположения на этот счет.

«Из живой елки повылезали вот такие жуки. Много. Никогда не видела живых домашних клопов, но на картинках они такие глянцевые и в панцире, а наши более мягкие что ли. Кошка уже несколько съела», — написала женщина. Она отметила, что в панике забрызгала дихлофосом всю квартиру и уже подумывает выбросить праздничное дерево. «А она вся такая красивая, наряженная, в горшке… И вообще-то я надеялась потом ее на даче посадить», — с грустью добавила автор поста и спросила, не знают ли подписчики интернет-сообщества, кому можно показать этого «жука». «Во-первых, это не жук. Во-вторых, елки на 90 процентов гибнут, а не приживаются на даче. В-третьих, дихлофос-то за что?» — написала одна из пользовательниц сети. Многие с ней не согласились. «Это жуки, поедающие дерево. Думаю, если вы живете не в деревянном срубе и у вас ламинат на полу, вряд ли это опасно», — предположила москвичка.

Еще одна россиянка уверенно заявила, что на фото — пятнистая фонарница, довольно неприятное для домашнего дерева насекомое. «Завезли из Азии, теперь по всему миру. В США с ними уже несколько лет бьются», — поделилась знаниями она. Участница дискуссии вспомнила недавно просмотренную телепередачу. «Там говорили, что в елках в горшках и клещи могут быть, которые на зимовку в землю уходят», — предупредила она.

Вскоре автор поста сообщила, что разобралась в ситуации и теперь почти уверена, что вылезшее из елки насекомое — это хвойная тля. «От этой версии я до сих пор пребываю в удивлении, так как даже не представляла, что тля бывает таких размеров», — подчеркнула она, отметив, что для людей, животных и паркета это насекомое не опасно. Она поблагодарила всех небезразличных и пожелала им более приятных сюрпризов в преддверии Нового года.

Ранее россияне осудили укравшего елку из подъезда москвича.