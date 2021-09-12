Россиянка пожаловалась на соседку-собачницу и возмутила пользователей сети

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддержали женщину, возмутились поведением владелицы собаки и напомнили, что домашние питомцы иногда не только загрязняют территорию, но и представляют для человека реальную опасность. «Некоторые собачники дружат со своими питомца и, а с головой не дружат, поэтому и набросились на вас. Они оправдают своего песика, даже если он загрызет младенца. В этом доме жила неадекватная мадам с ротвейлером, который погрыз на улице случайную прохожую? До инвалидности. И знаете, что сказала хозяйка? Сама виновата. Надо было держаться на расстоянии от собаки», — написала одна из подписчиц. Ее поддержал еще один местный житель, предложив собаководам выгуливать питомцев на своих балконах, чтобы не смущать соседей. Другой комментатор предложил чем-нибудь полить клумбу, чтобы отвадить собаку.

«Владелец не умеет управлять собакой, поэтому собака управляет им. Кобель где захотел - там и ноги задирает. А владелец умильно смотрит, считая, что так положено собачкам, и они не могут дотерпеть до травяной поверхности. В городе собака должна быть воспитана, а не таскать владельца от угла до угла», — высказалась еще одна участница сообщества.

Но в большинстве оказались комментаторы, вставшие на защиту соседки автора поста и ее питомца. Москвичи напомнили женщине, что собакам не запрещено метить полюбившуюся клумбу, потому что рядом не стоит никаких предупреждающих или запретительных знаков. По словам целого ряда комментаторов, от этого нет сильного запаха, а «ближайший дождик все смоет». Некоторые из участников сообщества отреагировали на пост агрессивно. «Работать не пробовали?», «Выходите нюхать? Привычка такая?», «Собака делает дела там, где ей необходимо оставить свой след, и не воняет так отвратно, как люди», — писали возмущенные комментаторы.

Также соседи указали автору поста на то, что выкладывать фотографии, на которых видно лицо соседки, по их мнению, некультурно. Некоторые утверждали, что таким образом автор поста нарушила некоторые статьи Гражданского кодекса России. Правда, другие подписчики уверили, что все законно, потому что лицо соседки занимает менее 25 процентов площади фотографий, а улица и придомовая территория может считаться общественным местом.

Ранее пользователи сети осудили москвичку, увидевшую азиатскую семью, чей ребенок попал под машину. Несмотря на то, что большинство комментаторов сочли ситуацию классической автоподставой, автор поста получила массу замечаний за то, что она самостоятельно не вызвала полицию на место происшествия.

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