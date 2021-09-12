Россиянка пожаловалась на запретившего открыть форточку водителя автобуса

По ее словам, водитель ссылался на инструкцию, согласно которой ему якобы запрещено движение при открытой форточке. «Из-за отказа продолжать движение люди опоздали в школы и на работу», — заявила автор поста.

Среди интернет-пользователей в комментариях разгорелся спор по поводу принципа работы кондиционеров в автобусах. «Люди задыхаются. Кондиционер только гоняет один и тот же воздух», — написала подписчица паблика. «Система кондиционирования берет воздух с улицы, пропускает через фильтр очистки, затем охлаждает и пропускает в салон, откуда удаляется через систему вентиляции», — возразил другой комментатор. «Система кондиционирования не берет воздух с улицы. Это не приточно-вытяжная вентиляция», — отметила другая москвичка.

В начале августа доцент МАДИ Лев Зиманов предупредил москвичей об опасности использования кондиционеров в автомобилях в жару. По словам эксперта, в машине с включенным кондиционером в жару нельзя находиться долго — это может быть опасно как для транспортного средства, так и для здоровья водителя и его пассажиров.

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