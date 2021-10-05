Россиянка провела ночь с пробравшимся в ее дом грабителем и вызвала полицию

40-летняя жительница Звенигорода провела ночь с иностранцем, который проник в ее загородный коттедж с целью ограбления, а затем вызвала полицию. Об инциденте рассказала «Комсомольская правда».

Россиянка находилась в доме в одиночестве и употребляла алкоголь. В какой-то момент женщина начала засыпать и услышала шум. Открыв глаза, хозяйка коттеджа увидела перед собой незнакомого мужчину. Пробравшийся в дом 35-летний уроженец Армении не испугал женщину. Они начали общаться, после чего занялись сексом и уснули.

Пока россиянка спала, грабитель забрал крупную сумму денег из сейфа, стоявшего в одной из комнат. В это же время хозяйка дома проснулась и вызвала полицию. Вора задержали на территории участка во дворе.

Женщине вернули похищенные средства. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее москвичка приютила грабителя, напавшего на нее с ножом. Женщина разговорила злоумышленника, пригласила его к себе домой, накормила и дала воспользоваться ванной.