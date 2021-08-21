Россиянка рассказала историю памятника и растрогала пользователей сети

Москвичка отметила, что авторами этой скульптуры являются два выпускника той самой второй специальной артиллерийской школы, которым удалось вернуться с фронта. Скульптором был Олег Коломойцев, а художником — отец автора публикации: Юрий Ряховский.

«Два выпускника школы — оба художники — сделали памятник своим школьным товарищам, которым с фронта вернуться не пришлось. Поначалу была идея создания некоей скульптурной композиции, но бюрократия и вечная нехватка средств этому воспрепятствовали», — поделилась москвичка.

Пользователи сети отметили, что благодаря этой истории барельеф как будто задышал для «по-новому». «Много лет ходил рядом. Жил неподалёку и учился в 59-й школе, а 29-я была нашим "соперником". Очень скромный, грустный и трогательный памятник», — написала одна из подписчиков группы.

Ранее фото послевоенной роскоши рассорило пользователей сети. На черно-белой фотографии, сделанной в послевоенное время, изображены москвички в шляпах и пальто, примеряющие дорогую обувь в одном из центральных столичных обувных магазинов. Подписчики группы неоднозначно оценили данное фото. Многие указали, что для Советского Союза 1947 год был самым голодным годом, и эта фотография — постановочная, так как люди того времени не могли себе позволить такой роскоши.

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