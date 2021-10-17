Россиянка рассказала о найденном в московском парке ребенке

Женщина опубликовала историю о найденном в московском парке в Раменках ребенке. Своим рассказом жительница Москвы поделилась на своей странице в Facebook.

По словам москвички, она решила пойти прогуляться в парк вечером вместе со своим мужем, когда им навстречу выбежали обеспокоенные мужчина и женщина. Встревоженные люди начали спрашивать у автора публикации, не видела ли она мальчика пяти лет. Россиянка предложила свою помощь и отправилась на поиск ребенка.

«Мы с мужем бросаем все и мчим искать мальчишку в парке. Обегаем все. Опрашиваем прохожих. Нигде нет. Потом иду на детскую площадку. Вижу — кусты. А там тропинка. Захожу внутрь и… стоит мальчик во всем желтом. Прям как наш потеряшка», — рассказывает она.

По словам женщины, мальчик откликнулся на имя Руслан и был очень напуган. Москвичке удалось вывести ребенка из кустов и передать родителям, которые были ей очень благодарны.

Пользователи сети похвалили женщину и ее мужа за то, что вызвались помочь людям, оказавшимся в беде.

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