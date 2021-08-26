Россиянка рассказала о поломанной при советской власти судьбе родителей

Отец Веры Звонаревой также оказался в немилости у советской власти, но уже из-за своего происхождения. «А папа мой был сыном купца первой гильдии. Этот мой дед был безумно богат, самый богатый человек в городе. У него было два огромных магазина. За это он и пострадал. От него стали требовать золото — красные, зеленые, Деникин... В конце концов деда привязали к лошади и протащили по всему городу. Так он и погиб», — рассказала женщина.

Сыну известного купца было сложно устроиться при новой власти. Зато, по словам женщины, он выучился играть на множестве музыкальных инструментов — пианино, баяне, гитаре. В итоге Левитин работал тапером, где только появлялась возможность, — в цирке, в зоопарке, в кинотеатре «Баррикады» на Красной площади.

При этом, по словам Веры Звонаревой, она росла в очень религиозной семье. Родители отмечали все еврейские праздники — Пурим, Песах, Йом-Кипур и другие. О том, как в советской России относятся к представителям ее нации, маленькая Вера узнала только в 11 лет, когда одна из одноклассниц закрыла двери в кабинет, повесив на дверную ручку стул, и сказала: «Сейчас мы будем бить евреев!».

Ранее жительница Арбата поделилась трагичной историей своего брата, по стечению обстоятельств, попавшего в колонию в советское время. Рассказ растрогал местных жителей, но они признали, что таких судеб в России очень много.

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