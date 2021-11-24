Россиянка рассказала о пропаже загранпаспорта и развеселила пользователей сети

Россиянка, потерявшая загранпаспорт на севере Москвы, дала объявление о пропаже в сети и развеселила пользователей. Пост женщины опубликовали в Facebook-группе «Речной вокзал и окрестности».

По словам москвички, курьер при доставке потерял упакованный документ. «Может, все же есть шанс найти. На конверте телефоны службы доставки», — поделилась женщина.

«Ответственный курьер!» — с иронией отметили в комментариях. «Кто-то из иранских беженцев уже в Германии», — пошутил один из пользователей. Автор поста серьезно ответила, что по биометрическому паспорту постороннему человеку невозможно пересечь границу. Кто-то выразил опасения, что на утерянный документ могли оформить ипотеку или кредит.

«С паспортом любым крайне осторожным следует быть. Я как-то проснулся трезвый, а там штамп: "Женат"...» — продолжили упражняться в юморе комментаторы. Один из юзеров посоветовал оперативно написать заявление об утрате, чтобы документ не использовали посторонние в своих целях.

Ранее в вагоне МЦК обнаружили паспорт на имя Локи Лодурсона фон Штирлица. Находка спровоцировала массу шуток.