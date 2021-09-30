Россиянка рассказала о свадьбе во время Великой Отечественной войны

«Я поступила на курсы радисток, а Антон, записавшись добровольцем, проходил ускоренное обучение военному делу. Мы увиделись еще два раза, через две недели я провожала его на фронт», — рассказала россиянка. Позже они случайно встретились на войне, под Боровском, и сразу решили пожениться. Молодоженов расписали в местном разрушенном райсовете: без колец и свадебного платья.

«Утром мы сфотографировались и расстались. Навсегда. Антон погиб в 1944 году. А я все живу и помню. Я все-таки счастливая, теперь многим меня не понять», — пояснила она.

Ранее историк рассказал о всплеске преступности в Москве в Великую Отечественную войну и в послевоенные годы. По его словам, в тот период в городе было много бандитов с оружием.