Россиянка рассказала об опасных детских горках в Москве

Россиянка рассказала, как ее ребенок получил сотрясение мозга, играя на детской площадке. Историей женщина поделилась в комментариях к одному из постов в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook.

Автор поста обратила внимание, что рядом с Дворцом творчества в Миусах снова закрыли детскую площадку. В комментариях одна из подписчиц рассказала, как некая женщина выгнала всех детей и их родителей с площадки, заявив, что та не соответствует правилам. «Она сказала, что МАФы не соответствуют ГОСТу, и всю площадку будут переделывать. Что это была за женщина — неизвестно, она не представилась», — написала москвичка.

Другая женщина рассказала, что горки, установленные на детских площадках, опасны для здоровья детей. «Мой ребенок в этой трубе перевернулся и вылетел с легким сотрясом. Там монтаж неправильно сделан», — сообщила жительница района.

Руководство Дворца творчества в свою очередь сообщило, что детская площадка была признана безопасной и готовой к эксплуатации. Директор призналась, что не знает, кто и по какой причине закрыл горки на следующий день.

Ранее россиян возмутила отремонтированная детская площадка в московском Митино. Горка на ней была установлена таким образом, что у детей не оставалось пространства для безопасного съезда.