Россиянка решила спасти жизнь никому не нужной лошади

Жительница Москвы решила спасти жизнь лошади из Приморья, хозяева которой заявили, что отдадут животное на колбасу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка Оксана Критикова познакомилась с лошадью по кличке Соня во время поездки в Дальнегорск. По словам москвички, животному на тот момент было три года. Поскольку кобылой никто особо не занимался, она не научилась возить людей и помогать по хозяйству.

Женщина отметила, что хозяева Сони — пожилые люди, которые в силу своего возраста и здоровья не в состоянии должным образом ухаживать за животным. Они утверждают, что могут продержать у себя лошадь лишь до октября. Если Соню не забрать, до наступления холодов ее отправят «на колбасу».

На данный момент москвичка так и не смогла пристроить животное, так как никому не нужна лошадь, не умеющая работать. Критикова решила открыть сбор средств на обучение Сони необходимым навыкам и содержание ее в конюшне.

Ранее жители подмосковного города Красногорска обнаружили «концлагерь» для собак в одном из местных конно-спортивных клубов. По словам неравнодушных россиян, голодные собаки живут в грязи и антисанитарии, у многих видны серьезные раны, потертости, некоторые животные болеют, а кто-то из них в буквальном смысле погибает.

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