Россиянка спасла двухлетнего сына за несколько секунд до его смерти

В одной из квартир на Боровском шоссе едва не погиб двухлетний ребенок. Матери удалось вовремя заметить, что сын запутался в лямках рюкзака старшей сестры, благодаря чему успела спасти его за несколько секунд до смерти, сообщает «Комсомольская правда».

Глава семьи утром ушел на работу, а его жена осталась дома с двумя детьми. Пока старшая дочь находилась на онлайн-уроке, а 34-летняя россиянка занималась готовкой, младший сын самостоятельно начал ходить по квартире, изучая окружающее его пространство.

Женщина услышала из коридора хрип и звуки возни и, пойдя проверить, что там происходит, обнаружила, что мальчик запутался шеей в лямках рюкзака, который висел на двери комнаты его сестры. Ей удалось освободить его, после чего она вызвала скорую помощь.

«Мальчика доставили в реанимацию с диагнозом: механическая асфиксия, острая респираторная недостаточность первой и второй степени. Ему срочно провели МРТ-исследование. К счастью, мать вовремя успела освободить ребенка от удушающих веревок и асфиксия не вызвала повреждений головного мозга. Если бы женщина заметила сына на пару секунд позже — малыша было бы уже не спасти», — рассказал источник в здравоохранении района.

Ранее стало известно, что в подмосковном Железнодорожном семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа дома и насмерть разбился. В момент случившегося в квартире также находился трехлетний ребенок. Мать, беременная третьим ребенком, отошла в магазин. Женщине стало плохо, когда она узнала о гибели сына, и ее отправили в больницу.