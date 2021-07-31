Семилетний ребенок выпал из окна и разбился насмерть в Подмосковье

В подмосковном Железнодорожном семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа дома и насмерть разбился, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мальчик получил смертельные травмы. В момент случившегося в квартире также находился трехлетний ребенок.

Мать, беременная третьим ребенком, отошла в магазин. Женщине стало плохо, когда она узнала о гибели сына, и ее отправили в больницу.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на Щелковском шоссе в Москве. Установлено, что мальчик упал с высоты восьмого этажа и скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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